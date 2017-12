Julian Casablancas faz show monótono e pouco conhecido

Sonolenta. Esta é a palavra que melhor define a performance de Julian Casablancas na tarde deste sábado, 5, no Autódromo de Interlagos. O rock disperso e até mal tocado do líder dos Strokes pouco fez para corresponder às expectativas dos fãs da banda americana que compareceram em peso ao Lollapalooza.

Com um repertório pouco conhecido, Julian repetiu a dose de sua última apresentação no Lollapalooza do Chile. A diferença, desta vez, ficou por conta da pontualidade, já que o show começou cravado às 16h10. Na semana passada, em Santiago, Julian atrasou quase 1 hora.

As músicas do trabalho solo de Julian não são lá muito diferentes dos clássicos consagrados dos Strokes, mas falta algo ali: alma, energia, atitude rock 'n' roll, talvez.

Julian é disperso, parece subir ao palco para cumprir tabela. Não falta interação, no entanto. Simpático, dá aquele sorrisão amarelo, conversa com o público. " I love you", disse. Chegou até levar a bola de futebol e ameaçou joga-la para a plateia.

A verdade era uma só. Todos queriam uma dos Strokes. O público, ávido por rock, cansou do estilo largadão do frontman mais requisitado do mundo indie na atualidade. Afinal, se era para assistir àquilo, melhor que fosse com os Strokes.

Take It or Leave It chegou para mudar a história do show. Quando os primeiros acordes da musica derradeira do álbum Is This It foram ouvidos, a catarse indie se estalou em Interlagos. Parecia atá outra apresentação. Julian, todavia, preferiu parar por ali e deixar a coisa como estava. Voltou, portanto, às piadinhas sobre futebol e ao rock sonolento.

Set

Ego

2231

Ize

Biz Dog

River of B

Dare I Care

11 th Dimension

Take or Leave it (The Strokes)

Tioli

Glass

Where no Eagles Fly

Acula