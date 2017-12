Julgamento de Amy Winehouse por posse de maconha é adiado

A Corte de Apelação do Oeste da Noruega decidiu adiar nesta quarta-feira, 27, o início do julgamento da cantora britânica Amy Winehouse por posse de maconha devido aos problemas legais de seu marido, Blake Fielder-Civil, em prisão preventiva na Inglaterra. Fielder-Civil deve comparecer na sexta-feira, o dia marcado para o início do julgamento contra Amy em Bergen (Noruega), perante um tribunal britânico devido a outro caso. A Corte de Apelação considera que sua ausência impediria o esclarecimento dos fatos. Amy, seu marido e seu cabeleireiro foram detidos em 19 de outubro em um hotel de Bergen por posse de 7 gramas de maconha, durante a turnê européia da cantora. Os três passaram a noite na delegacia local e foram colocados em liberdade no dia seguinte após assinar um documento em que aceitavam pagar uma multa de 4 mil coroas norueguesas (US$ 754) cada um por posse ilegal e uso de narcóticos. Após sair da Noruega, a cantora se negou a aceitar a multa, alegando que desconhecia o conteúdo do documento que assinou e que não permitiram a ela recorrer nem um tradutor nem um advogado, algo negado pela Polícia de Bergen. Rehab Amy, de 24 anos, ficou famosa com Rehab (Realibitação), do CD Back to Black. A música diz, um um trecho, "eles tentaram me fazer ir para a reabilitação, mas eu disse não, não não". Contudo, ela já esteve envolvida em diversos escândalos envolvendo drogas e álcool e precisou ser internada em clínicas de reabilitação. A cantora já foi flagrada até fumando um cachimbo com crack em janeiro deste ano. Apesar de todos os casos, a música de Amy faz cada vez mais sucesso. Na premiação do Grammy Awards deste ano, ela foi a grande vencedora e faturou cinco prêmios: melhor canção e gravação do ano, com Rehab, artista revelação, melhor álbum Pop Vocal com Back to Black, e melhor artista Pop Vocal Feminina.