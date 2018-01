Juíza manda recolher a revista Sexy das bancas A editora Rickdan foi condenada a recolher das bancas os exemplares do mês de março da revista Sexy, por publicar um ensaio fotográfico da modelo Denise Assis associando seu nome com o do cantor baiano Caetano Veloso. A revista também está impedida de fazer qualquer menção ao cantor nas próximas edições, sob pena de multa de R$ 500 mil. A decisão é da juíza Márcia Helena Bosch, da 11.ª Vara Cível de São Paulo. Helena Bosch ainda proibiu a venda dos exemplares da revista em todo o Brasil. A defesa da editora, representada pelo advogado Djair de Souza Rosa, recorreu com Agravo de Instrumento, que deverá ser julgado nos próximos dias. O advogado sustenta que houve censura. Leia mais no site do Conjur