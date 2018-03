Juiz decidirá nesta segunda sobre herança de Michael Jackson

O juiz Mitchell Beckloff, da Corte Superior do condado de Los Angeles, se pronunciará nesta segunda-feira, 3, sobre a gestão da herança de Michael Jackson e a tutela definitiva dos filhos do "rei do pop".

Veja também:

