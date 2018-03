Juiz adia sentença de Doherty, vocalista da Babyshambles O vocalista da banda Babyshambles Pete Doherty conseguiu escapar de uma sentença judicial nesta segunda-feira. O juiz, que elogiou uma das canções do músico, adiou sua decisão final e ordenou que ele deve continuar internado em clínica de reabilitação. Doherty, de 27 anos, que compareceu ao tribunal com visual comportado, vestindo um terno preto, responde por cinco acusações de porte de drogas pesadas, como heroína e cocaína. Enquanto era julgado na Corte Thames Magistrates, fãs se aglomeraram na porta do tribunal para apoiá-lo e foram reprimidos porque, segundo o juiz, eram muito "barulhentos". O cantor foi preso em abril por porte de drogas, apenas três horas após ter sido sentenciado a cumprir dois anos de serviços comunitários, pela mesma acusação. Doherty também foi preso em 7 de agosto, com cocaína e craque. Ele acabou se declarando culpado pelas cinco acusações em 18 de agosto. O juiz Jane McIvor adiou a sentença para o dia 4 de dezembro e disse a Doherty que ele não vai para a prisão se prosseguir com o programa de reabilitação e não se envolver em novas acusações. "Nesse estágio não seria produtivo tirá-lo da convivência em sociedade, além disso, acabaria com o árduo trabalho que está sendo realizado por profissionais", declarou McIvor. Juiz elogia musicalidade de Doherty McIvor afirmou que Doherty foi submetido a dois testes no último mês para detectar a presença de heroína e cocaína no sangue e passou em ambos, e acrescentou que a música de Doherty "The Blinding" tem um "bom tom". "Eu obviamente quero minha vida de volta", disse Doherty a repórteres, após o término da seção. O cantor revelou que quer conquistar a confiança de todos e que a clínica de reabilitação onde se internou é "cara demais". Pete Doherty, que fez a primeira aparição pública depois que começou o tratamento na clínica no concerto "Get Loaded in the Park", em Londres, em 27 de agosto, ficou famoso quando integrava a banda Libertines e também por seu romance com a modelo britânica Kate Moss. Tablóides britânicos publicaram recentemente que Doherty e Kate, que romperam o namoro em setembro do ano passado quando um jornal britânico publicou fotos dos dois supostamente usando cocaína, estão noivos. Uma foto da top usando um anel de compromisso desatou as especulações.