Judith Hill, cantora revelada no memorial de Michael Jackson

Judith Hill. Este é o nome da cantora revelada durante o memorial em homenagem ao rei do pop Michael Jackson na última terça, 7. O encerramento do show-funeral do cantor, que morreu de um ataque cardíaco no dia 25, contou com muitas celebridades no palco, além de todo o elenco da turnê This Is It, que Jackson faria em Londres a partir do dia 13. Mas quem puxou o coro de We Are The World e Heal The World não foi nenhum dos artistas famosos que participaram da cerimônia e, sim, a cantora Judith Hill.

A identidade da misteriosa cantora foi revelada pela revista Rolling Stone. Judith Hill é uma cantora de Pasadena, na Califórnia, de origem meio japonesa e meio afro-americana que foi escolhida para integrar o elenco de cantores que participariam da turnê de Michael Jackson no O2 Arena de Londres. Em seu website ela se descreve como alguém que está sempre "marchando no ritmo da batida de sua bateria".

Nascida em Los Angeles em uma família de músicos, conta que sua mãe imigrou do Japão e conheceu seu pai em uma banda funk nos anos 70. Sua paixão pela música começou desde criança, mais tarde estudou música e composição na universidade católica de Biola, na Califórnia, e depois de se formar foi para a França cantar com Michel Polnareff. "A França foi onde eu colecionei minhas histórias", escreveu ela em seu site, onde é possível conferir outras performances da cantora.