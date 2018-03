Judas Priest anuncia show no Rio em abril

Considerada uma das precursoras do heavy metal moderno, a banda britânica Judas Priest estará no Brasil para se apresentar no Monsters of Rock em abril, em São Paulo, e passará também pelo Rio, com show no dia 23 de abril. A abertura do show, no Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo), fica com a banda Accept, também presente no line up do festival.

Os ingressos estarão à venda a partir do dia 12 de fevereiro.

Essa será a sexta vez que a banda fará shows no país e seus fãs poderão esperar canções como Breaking the Law, Painkiller, Metal Gods, Victim of Changes, além do single Redeemer of Souls, homônimo do último álbum, lançado em 2014, de acordo com informações divulgadas pela organização. Com diversas formações ao longo de seus 46 anos, o Judas Priest chega ao Brasil composto por Ian Hill, baixista e integrante original da banda criada em 1969, Rob Halford nos vocais, os guitarristas Glenn Tipton e Richie Faulknet e o baterista Scott Travis.