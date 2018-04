Juanes, o rei latino das redes sociais

Estadão.com.br com AP,

O cantor colombiano Juanes é capa desta semana da revista Billboard. A reportagem fala da influência do artista no Twitter: atualmente, ele conta com quase 1,8 milhão de seguidores e é um ávido usuário da rede social.

O último trabalho lançado por Juanes foi o disco P.A.R.C.E., quinto da carreira. Juan Esteban Aristizábal Vázquez, nasceu na Colômbia em 1972. Seu nome artístico é uma fusão de seu primeiro nome e a primeira sílaba do segundo. Fez parte da banda Ekhymosis, mas foi sozinho que começou a fazer sucesso. Já ganhou 17 Grammys Latinos, cinco prêmios MTV e seis prêmios Lo Nuestro. Entre seus maiores sucessos estão Un Día Normal, És por ti e Mala Gente.

"Com sua próxima turnê prevista para começar em 10 de março, Juanes prevê usar o Twitter e outros sites sociais de forma que poderia redefinir como os artistas latinos se promovem em diferentes países e continentes", diz a revista.

Além de seus seguidores no Twitter, Juanes tem quase 2,5 milhões de fãs no Facebook e mais de 40 mil seguidores na rede social do iTunes Ping.

Juanes anunciou nesta quarta-feira, 19, novas datas de sua próxima turnê norte-americana que começa dia 10 de março em Seattle e inclui paradas em Los Angeles, Nova York e Miami.

O roqueiro colombiano prevê, em princípio, 19 shows, passando também por São Francisco, Las Vegas, Houston e Washington, além de San Juan em 30 de abril, onde terminaria o trajeto no Coliseu de Porto Rico. Voltará ao emblemático Square Garden em 8 de abril e na Arena American Airlines em Miami em 15 do mesmo mês.