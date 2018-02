Juanes e Jesse & Joy dominam Grammy Latino

Na cerimônia, Caetano Veloso foi homenageado como personalidade do ano pela Academia Fonográfica Latina.

Juanes, um dos mais conhecidos astros da música latino-americana, recebeu o cobiçado troféu de álbum do ano com seu "MTV Unplugged", premiado também como melhor vídeo em formato longo. O cantor e compositor dominicano Juan Luis Guerra foi escolhido o melhor produto do ano, por seu trabalho no álbum de Juanes.

"Isso é para o maestro Juan Luis Guerra, por tornar isso possível", disse Juanes, de 40 anos, que acumula agora 19 Grammys Latinos, empatando como recordista com a banda de reggaeton Calle 13.

Guerra liderava em número de indicações (seis), mas não levou os grandes prêmios de gravação e canção do ano, que concorria com "En El Cielo No Hay Hospital".

Esses dois troféus foram para "¡Corre!", dos irmãos Jesse & Joy, que em 2007 levaram o prêmio de revelação. "Viva o México!", disse Jesse ao aceitar o prêmio de gravação do ano -- uma frase repetida por vários ganhadores da 13a edição do Grammy Latino.

Repetindo Jesse & Joy há cinco anos, a banda pop mexicana 3BallMTY foi eleita a revelação do ano, com um estilo conhecido como "tribal guarachero", misturando a cúmbia mexicana com a música eletrônica dançante.

Mal saídos da adolescência, os três integrantes do grupo já fazem sucesso não só no México, mas também nos EUA, com seu disco de estreia, "Inténtalo". Eles dedicaram seu Grammy Latino aos DJs mexicanos.

A mexicana Carla Morrison ganhou na categoria música alternativa, com "Dejenme Llorar". De vestido vermelho e exibindo várias tatuagens no braço, ela deixou soltar um palavrão ao vivo pela TV depois do seu "Viva o México!".

Entre as principais atrações da noite estiveram Juanes num dueto com o veterano guitarrista Carlos Santana. A cerimônia começou com uma apresentação do rapper Pitbull, de Miami, que canta em inglês e espanhol.