Juan Formell, fundador da orquestra Los Van Van, morre aos 71 anos

Morreu nesta quinta-feira (1º) em Havana, aos 71 anos, o músico cubano Juan Formell, fundadoR e líder da orquestra Los Van Van, uma das mais populares de Cuba e que, durante décadas, se manteve como a preferida do público da ilha. A informação foi divulgada pela televisão estatal, mas ainda não há detalhes sobre a causa da morte.

De formação autodidata, o compositor, contrabaixista e guitarrista contou com a ajuda do pai nos primeiros passos na música, depois seguiu sozinho. Ele iniciou sua carreira em 1966 contando com orientação de nomes de peso, como os cubanos Félix Guerrero, Rafael Somavilla, Aramando Romeu, Antonio Taño e Orestes Urfé. Em 1967 ingressou na orquestra de Elio Revé e em 1969 fundou seu próprio grupo, a orquestra Los Van Van. Formell compôs músicas populares como Lo Material, Marilú e La Havana no Aguanta Más. Também escreveu canções para teatro e para o cinema. Juan Formell nasceu em 2 de agosto de 1942 em Havana.

Em 1999, Formell e Los Van Van receberam o Grammy pelo álbum Llegaram... Van Van, além de serem indicados várias vezes em outras edições. Em novembro de 2013, Formell recebeu o Grammy Latino de Excelência Musical.