Jovens da zona norte carioca lançam álbum AcariOcamerata

Há três anos, meninos com idade entre 16 e 38 anos, além de mais seis outros jovens, fundaram com o maestro pernambucano Caio Cezar, no subúrbio do Rio, a AcariOcamerata, orquestra de câmara formada essencialmente por instrumentos de música popular, como bandolim, cavaquinho, violão e viola caipira, e que tem por foco a interpretação de obras clássicas de compositores brasileiros, a exemplo de Villa-Lobos, Radamés Gnattali e Guerra-Peixe. Ouça trecho da faixa "Mourão" (Guerra Peixe) Estrearam na Mostra Internacional de Música de Olinda (Mimo) de 2005, ao lado de gigantes da música instrumental, como Antônio Carrasqueira, Elomar, Egberto Gismonti (hoje, padrinho da orquestra dos meninos) e a pianista portuguesa Maria João Pires. "Quando a gente pegou a programação e viu quem também estava participando da Mimo, quase caímos pra trás", relembra o flautista André Paiva, de 38 anos, primo de Iuri Nascimento, responsável pelos acordes da 1ª viola caipira, de 24. Os meninos de Acari se apresentaram numa lotada Igreja do Seminário de Nossa Senhora das Graças, no horário nobre, às 20h30. E foram ovacionados. De lá pra cá, abandonaram ofícios paralelos, afinaram o repertório e aumentaram o número de apresentações - resultado da dedicação exclusiva à AcariOcamerata. Conquistaram público e patrocinadores, entre os quais a Petrobrás e a Rádio MEC, que tornaram possível o lançamento do primeiro CD homônimo, já disponível nas livrarias Cultura e Da Vila. A caminho do show São 11h30 da manhã de quinta-feira. Seis dos meninos integrantes da AcariOcamerata já se encontram no Centro de Ópera Popular de Acari. Batucam um sambinha, entre gargalhadas e cantorias. "Eles não conseguem ficar parados. Estamos a caminho de algum show, pegam os instrumentos e vão tirando várias canções, do rock ao pop", conta o maestro Caio Cezar, idealizador do projeto que nasceu há três anos. "É muito engraçado: estamos no meio de um ensaio, de repertório clássico, com canções de Radamés e Guerra-Peixe, dá um intervalo, um vira para o outro e puxa um pagode." Os meninos estão animados, pois estava marcado para acontecer, naquele dia, um concerto no Centro Municipal de Referência da Música Carioca, na Tijuca, às 18h30. Todos os nove integrantes da AcariOcamerata são professores do Centro de Ópera Popular de Acari, fundado em 2001. Eles ministram um total de 23 oficinas distribuídas em quatro núcleos, instrumental, canto, dança e produção cultural. O trabalho que iniciaram em 2005 com a orquestra de música erudita com instrumentos populares inspira crianças e jovens da região da periferia da zona norte do Rio. "Eles vêem os meninos nos palcos e sonham também ser como eles um dia", diz, sem esconder o orgulho, o maestro Caio Cezar. André Cesari, de 16 anos, e Davi Menezes, de 17 anos, responsáveis pelo bandolim e violão, respectivamente, começaram "do zero": mal sabiam segurar os instrumentos que hoje dedilham magistralmente. "O primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi cavaquinho, quando tinha 10 anos. Mas o bandolim eu aprendi a tocar aqui no Centro de Ópera há cinco anos, quando entrei no projeto", conta André. Ali, todos são bem-vindos, basta ter vontade de aprender e muita dedicação em estudos constantes. Muito diferente do que costuma ocorrer em universidades públicas e particulares de todo o País - e para as quais sobram críticas do maestro e dos meninos. Professor Eduardo Duque, de 32 anos, é o maior exemplo da burocracia e da péssima qualidade do processo seletivo para entrar numa universidade de música. O professor e músico penou um bocado para conseguir segurar seu diploma do mestrado em música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os estudos incessantes de cavaquinho, que aprendeu a tocar ainda adolescente e sempre foi sua paixão, de nada adiantaram para prestar o tão desejado curso na UFRJ. O motivo: cavaquinho não é um instrumento reconhecido pela academia. "Tive de passar um ano estudando violão para ter alguma chance de entrar na universidade", conta Eduardo. "Mas hoje posso até dizer que aprendi mais aqui, no Centro de Ópera de Acari, do que na universidade", arremata. O maestro pernambucano Caio Cezar endossa a crítica de Eduardo. Aliás, foi por causa de incômodos acadêmico-musicais como esse que decidiu criar o Centro de Ópera Popular de Acari. "Isso não significa negar o conhecimento que instituições legais possam agregar. O problema é que as universidades se localizam no mesmo espaço, mas num outro tempo. Nós, por exemplo, começamos a tocar a Fuga da Suíte nº 2 de Bach por brincadeira. Fizemos uma formação do tipo ‘quadrilha’, quatro músicos de cada lado, com cavaquinho, bandolim, e duas violas caipiras em substituição de dois violinos. Virou quase que um desafio de embolada, uma loucura", conta Caio Cezar. De pagode a rock E o que esses meninos gostam ou gostavam de ouvir até entrarem na AcariOcamerata? "Temos gostos musicais muito diferentes. Eu tinha até um certo preconceito quando via o Bruno (Carvalho), por exemplo, andando na rua com aquele ‘estilinho’ pagodeiro. Sempre fui do rock-n’-roll", diz Iuri Nascimento, de 24 anos, responsável pela viola caipira. "Quando eu o vi tocando cavaquinho na camerata, pensei: ‘Quero um dia poder tocar como ele.’" Bruno, de 25 anos, digamos que nasceu no berço de ouro do samba: ele é filho de Antonio Sergio Carvalho, percussionista de ninguém menos que Jovelina Pérola Negra, uma das maiores damas que o samba já nos deu. "Eu cresci ouvindo aquilo, com 12 anos já tocava na noite", conta Bruno. Do outro lado vem Iuri, que tem como ídolos Marcelo Camelo, Rodrigo Barba, Rodrigo Amarante e Bruno Medina, ex-integrantes do Los Hermanos. "A gente ainda não perdeu a esperança de que eles voltem a tocar juntos", diz Iuri, para logo em seguida André Gomes arremedá-lo: "A gente quem, cara pálida?", e caem, juntos, na gargalhada. Ópera de Suassuna Uma curiosidade é notória para quem dá de cara com o grupo de nove meninos, seja no Centro de Ópera, seja nos concertos: afinal, por que é que não tem nenhuma menina na AcariOcamerata? "Pergunta isso para o Caio Cezar, pergunta! E aproveita para questionar por que a filha dele, Paula, que está estudando violoncelo, não está aqui tocando com a gente!", lança Iuri à reportagem do Estado. Caio, que nesse momento estava no celular, volta desavisado à roda e fica um tanto sem reação. "Por que não deixo a Paula tocar com eles? Porque sou um pai muito responsável", rebate, fazendo todo mundo cair na gargalhada novamente. E completa dizendo que o Centro de Ópera está aberto a todos os interessados - basta ter muita dedicação como todos os meninos. O próximo projeto da AcariOcamerata é simplesmente inverossímil: o poeta e dramaturgo Ariano Suassuna, de 80 anos, está refinando uma ópera que desde o auge do Movimento Armorial, na década de 70, estava guardada na gaveta. A previsão de estréia Auto Armorial - Uma Ópera Brasileira é para o ano que vem. Suassuna só fez um pedido para Caio Cezar: o de poder atuar como narrador. Alguém discorda?