Jovem é apunhalado em festival de música na Escócia

Um jovem de 22 anos foi encaminhado a um hospital após receber várias punhaladas no festival de música T in the Park, em Balado, na Escócia, informou neste domingo, 13, a Polícia. Os agentes procuram por dois suspeitos nas imediações do festival, que reuniu mais de 80 mil pessoas e termina neste domingo, 13, após três dias de música com as apresentações de astros como Amy Winehouse, R.E.M. e The Prodigy. O homem apunhalado foi encontrado esta madrugada na área de camping, sem que até agora se conheça o motivo da agressão. Este foi o primeiro incidente grave registrado nesta edição do festival. No ano passado, a Polícia escocesa deteve 66 pessoas, e 30 delas foram acusadas de diversos delitos.