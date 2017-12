Jovem chinês vence concurso da Osesp O pianista chinês Chun Wang, de 16 anos, foi o vencedor da primeira edição do Concurso Internacional de Piano Villa-Lobos, realizado pela Fundação Osesp ao longo da semana passada na Sala São Paulo. Chun Wang vai receber como prêmio uma medalha de ouro, US$ 30 mil, a gravação de um CD, três concertos com a Osesp em 2007, turnês na América Latina, Suíça e China, um recital na Sala Cecília Meirelles, no Rio, e um recital no Teatro do SESI, em Porto Alegre. A segunda colocada foi a também chinesa Jie Chen, de 20 anos que, além de uma medalha de prata, recebe US$ 10 mil, um concerto com a Osesp em 2007 e duas apresentações da série Um Certo Olhar, na Sala São Paulo. Em terceiro lugar ficou o francês Romain David, de 28 anos, e, em quarto, a estoniana Irina Zahharenkova, de 30 anos Aleyson Scopel, de 24 anos, ficou com o prêmio de melhor pianista brasileiro.