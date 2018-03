Jota Quest grava clipe da música 'Na moral' em espanhol

O Jota Quest gravou recentemente o clipe da música Na Moral em espanhol. A canção faz parte do álbum Dias Mejores, lançado em 2010. O trabalho inclui hits como Fácil, Encontrar alguém e Mais uma vez, todos na língua latina.

Filmado em Buenos Aires, o vídeo é dirigido pelo argentino Nahuel Lerena e conta com as participações especiais de Emmanuel Horvilleur e Dante Spineta, da dupla (IKV) Illya Kuryaki and the Valderramas, que também marcam presença no CD. O clipe ainda não tem data de estreia.

Assista abaixo ao making of feito pelos próprios integrantes da banda: