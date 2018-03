Joss Stone vem para encantar com sua bela voz

Outra atração forte do fim de semana, a jovem cantora inglesa Joss Stone (nascida Joscelyn Eve Stoker no dia 11 de abril de 1987 em Dover, Kent). A menina de ouro da soul music inglesa. Ela volta ao Brasil após o curto período de um ano. Com seu novo disco na bagagem, "Colour me Free!", Joss já vendeu mais de 7,5 milhões de álbuns no mundo todo e já foi indicada para quatro Grammy Awards.

Joss também encanta as boas famílias da soul music com suas atitudes altruístas. Por exemplo: no dia 30 de abril ela postou uma mensagem no seu website conclamando algum fã para adotar um cachorro chamado Gogo, que ela recolheu das ruas em Los Angeles. "Ele tem por volta de 3 anos, é um adorável garoto, e precisa de um lar", escreveu. Ela canta no domingo no HSBC Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Joss Stone. HSBC Brasil (R. Bragança Paulista, 1281, Chácara Santo Antônio). Tel. (011) 4003-1212. Domingo, às 21h. De R$ 70 a R$ 300. Classificação: 16 anos.