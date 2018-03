Joss Stone lança CD novo e prepara shows no Brasil neste mês

A cantora inglesa Joss Stone lançou na segunda-feira o quarto disco da carreira, Colour me Free, e prepara ao menos duas apresentações (talvez três) no Brasil no fim deste mês para divulgar o novo trabalho. Com 22 anos, ela se mostra uma das maiores e mais novas artistas do soul music, com mais de 8 milhões de discos vendidos em todo o mundo.

Com voz comparada as de Aretha Franklin e Janis Joplin e cabelos que mudam de cor como um camaleão, a jovem cantora estreou no mundo com o disco de covers The Soul Sessions. No novo CD, Joss volta com a cor de cabelo natural e músicas de sonoridade crua, parecida com o primeiro álbum, mas com toda a personalidade dela. "Quando fiz o meu último álbum eu estava obcecada em fazer tudo correto. Agora eu estou bem ao estilo: dane-se, vamos fazer algum som!", disse ela ao jornal britânico Daily Star.

Joss acordou disposta logo após o fim da última turnê, chamou seus amigos músicos e foram fazer o álbum. Foram dez dias de trabalho intenso no antigo Mama Stone's, casa de shows e academia de música em Wellington, na Inglaterra, que pertence a mãe da cantora e onde Joss se envolveu com a música. Há pouco tempo o estúdio mudou de endereço e agora está em Exeter. "Eu fiz um álbum simples que eu amo", afirmou. A produção do álbum é assinada com Jonathan Shorten e Conner Reeves, que também produziram o segundo disco da cantora, Mind, Body & Soul.

Mas todo o trabalho não foi bem visto pela gravadora. Joss enfrentou problemas para conseguir lançar Colour por não ter informado a EMI do projeto. "Não pedi aprovação, não disse a eles que eu estava fazendo o álbum. Não fiz qualquer uma dessas coisas e reconheço isso", contou ela à agência The Canadian Press. "Eles sentiram como se tivessem uma propriedade e pudessem controlar a aparência e funcionamento. Mas, acima de questões comerciais, praticamente venci...", afirmou.

Mesmo assim, após meses de atraso, o álbum chegou para o público. Nos Estados Unidos, onde o CD foi lançado para venda exclusiva pela Target e pelo iTunes em 20 de outubro, a cantora debutou na 10º posição da Billboard 200, lista dos mais vendidos no país. Nesta semana, a cantora continuava no ranking. No Brasil, o disco deve chegar às lojas até o dia 20.

Shows

Joss Stone volta ao Brasil depois de pouco mais de um ano. A cantora passou por São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre em meados de 2008, logo após o lançamento de Introducing Joss Stone. Dessa vez, no entanto, apenas dois shows foram marcados no País. Por enquanto, estão na agenda da cantora apresentações nas cidades de São Paulo e Rio.

Também há a possibilidade de Joss se apresentar em Curitiba, mas o show ainda não foi confirmado. O Teatro Positivo informou que ainda negocia o show com a produção de Joss, que em seu site oficial já marcou a apresentação para o dia 23 desse mês.

HSBC Arena - Rio de Janeiro

Data: 21/11/2009 - 21h

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Valores: de R$ 70 a R$ 290,00

HSBC Brasil - São Paulo

Data: 22/11/2009 - 20h30

Endereço: Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio

Valores: de R$ 70 a R$ 300,00

Capa do novo álbum de Joss

'Colour me Free'

01. Free Me

02. Could Have Been You

03. Parallel Lines (feat. Jeff Beck and Sheila E.)

04. Lady

05. 4 & 20

06. Big Ol’ Game (feat. Raphael Saadiq)

07. Governmentalist (feat. Nas)

08. Incredible

09. You Got The Love

10. I Believe It To My Soul (feat. David Sanborn)

11. Stalemate (feat. Jamie Hartman)

12. Girlfriend On Demand