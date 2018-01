Joss Stone fará cinco shows no Brasil em junho

Joss Stone, cantora de soul e compositora britânica, fará cinco shows no Brasil em junho. É a primeira vez que a cantora ganhadora de cinco prêmios Grammy vem ao País. A turnê passará por São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre. Joss surgiu no cenário da música internacional ao 16 anos com o álbum The Soul Sessions, de covers da soul music, em 2003. Foi só em 2004, depois de sua primeira turnê, que a cantora lançou Mind, Body & Soul, álbum com músicas inéditas. Seu último disco, lançado em 2007, chama-se Introducing Joss Stone. Ao todo, Joss já vendeu dez milhões de álbuns no mundo todo. Em sua trajetória de sucesso, Joss já se apresentou ao lado de estrelas como James Brown, The Rolling Stones, Donna Summer, Rob Thomas e vários outros. Serviço. Joss Stone. Arena Rio (Rio de Janeiro), 13/06. Via Funchal (São Paulo), 15 e 16/06. Teatro Positivo (Curitiba), 18/06. Pepsi on Stage (Porto Alegre), 19/06.