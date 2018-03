Joss Stone e o rapper Nelly estão juntos, diz tablóide

Após declarar que se tornaria lésbica - por estar com dificuldade de arrumar um namorado -, Joss Stone está curtindo encontros secretos com o rapper americano Nelly, segundo informou nesta segunda-feira, 21, o tablóide inglês The Mirror. Veja também: Show de Joss Stone atrai celebridades em São Paulo Uma fonte afirmou à publicação que o casal "já saiu algumas vezes. Ainda é cedo, mas faz tempo que não vemos Joss tão feliz assim. É ótimo que ela tenha encontrado alguém tão famoso quanto ela e que entenda as pressões de ser um cantor de sucesso". O possível namoro com Nelly, de 33 anos, é uma ótima notícia para Joss, de 21 anos. A cantora de soul já mostrou não tem muita sorte no amor. O término do relacionamento com Beau Dozier, em 2005, deixou Joss tremendamente arrasada. A jovem, que cresceu em Devon, é uma grande apoiadora das causas gays, e por conta disso, os tablóides não ficaram tão surpreendidos no ano passado, quando ela ironizou: "Toda menina da minha idade quer estar com alguém. Eu não tenho um a mais de 2 anos. Acho que vou virar lésbica". Mas parece que agora o amor está novamente em alta na vida de Joss - graças a suas visitas secreta a Nelly.