Joshua Bell se apresenta nesta terça no Teatro Alfa

Pop star da música clássica, o violinista americano Joshua Bell se apresenta em São Paulo nesta terça, 3, no palco do Teatro Alfa, onde toca ao lado do pianista e conterrâneo Frederic Chiu.

Como parte de sua viagem ao País, o virtuoso violinista acompanhou no domingo, 21, a Orquestra Sinfônica Brasileira, em concerto na Sala São Paulo e teve um encontro com jovens na favela de Heliópolis, em São Paulo, nesta terça, 23.

Serviço:

Teatro Alfa: Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, às 21h.

Telefone: 5693-4000

Preço: de R$ 50 a R$ 140

Classificação: Livre