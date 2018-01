Josh Homme e duo Justice farão parte de filme mudo 'barulhento'

A estratégia de anunciar a conta-gotas os rockstars participantes do filme Gutterdämmerung, previsto para ser exibido com banda e narrador ao vivo, continua a fazer pipocarem vídeos anunciando novos membros do 'filme mudo mais barulhento da Terra'. Foram incluídos hoje Josh Homme, parceiro do já escalado Jesse Hughes na banda Eagles of Death Metal, e o duo francês Justice, formado por Gaspard Auge e Zavier de Rosnay.

O casting que já contava com Iggy Pop, Grace Jones, Lemmy do Motörhead, o cantor Mark Lanegan, e o músico, jornalista e ativista Henry Rollins, que também escreveu o roteiro do filme. Parte show de rock e parte experiência cinematográfica imersiva, Gutterdämmerung foi idealizado pelo artista visual Bjorn Tagemose. A "turnê cinematográfica" está planejada para começar no fim de 2015.

Única personagem feminina revelada até agora, Grace Jones é responsável por "controlar a testosterona" das terríveis massas do rock'n'roll. Os papéis das duas personagens principais ainda estão em aberto: quem quiser arriscar um palpite no site do filme a respeito de quem serão as duas escolhidas para fechar o elenco concorre a ingressos para o lançamento do filme em Berlim ou Paris, além de outros prêmios.

Na sinopse divulgada pelo site Consequence of Sound, Iggy Pop é um anjo punk chamado Vicious, que envia de volta para a Terra a guitarra de Satã. Com ela, todos os males e pecados da humanidade e a trama giraria em torno de recuperar o instrumento.