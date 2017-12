Josh Homme, da banda Queens of the Stone Age, chuta fotógrafa no rosto

LOS ANGELES - Josh Homme, líder da banda Queens of the Stone Age, teria chutado inadvertidamente uma fotógrafa no rosto durante um show realizado no último sábado, 09, em Los Angeles. A fotógrafa Chelsea Lauren, de 44 anos, da Shutterstock, teria passado a noite no hospital com dores no pescoço, náuseas e um hematoma próximo à sobrancelha. Ela teve alta na manhã de domingo e em entrevista à revista Variety disse: "Isto foi obviamente intencional".

Pelas redes sociais, no domingo, Homme se pronunciou dizendo que estava concentrado na apresentação e não percebeu que a tinha machucado. "Na noite passada, enquanto estava imerso na performance, eu chutei várias luzes e equipamentos em nosso palco. Hoje me chamou a atenção que isso incluiu uma câmera que era segurada pela fotógrafa Chelsea Lauren. Eu não quis que isso tivesse acontecido e sinto muito. Nunca causaria danos intencionais a quem trabalha ou participa de um dos nossos shows e espero que Chelsea aceite minhas sincera desculpas", justificou.

Nesta segunda-feira, 11, o artista obviamente constrangido novamente pediu desculpas à fotógrafa pelo Twitter. "Não tenho nenhuma desculpa ou motivo para justificar o que fiz. Fui um babaca completo. Realmente peço desculpas, espero que você esteja bem. Cometi muitos erros na minha vida e na última noite, definitivamente, este foi um deles."