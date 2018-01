Jornal publica foto de Michael Jackson com roupas de mulher O jornal sensacionalista britânico "Daily Mirror" publicou nesta quinta-feira várias fotos do cantor norte-americano Michael Jackson usando roupas de mulher. O astro foi fotografado na localidade francesa de Saint Tropez com uma grande bolsa vermelha ao ombro, jeans, sapatos de salto alto e um chapéu azul. O cantor, de 48 anos, estava acompanhado de um jovem, que usava óculos escuros quase iguais aos seus e um chapéu parecido, além de levar um cachorro pela coleira. Desde que foi absolvido nos Estados Unidos das acusações de abuso sexual de menores, Michael Jackson mora no sultanato do Barein. O porta-voz de Michael Jackson negou o fato ao jornal "New York Daily News". "O senhor Jackson não visitou Saint Tropez nos últimos anos, e muito menos usou um chapéu e sapatos de mulher", declarou o porta-voz, segundo o site de fofocas Entertainmentwise.com.