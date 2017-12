Jornal inglês avisa que Cansei de Ser Sexy vai bombar Um artigo publicado nesta quinta-feira no jornal britânico Daily Telegraph listando "10 motivos que podem levar o Cansei de Ser Sexy a se tornar um dos grupos mais quentes do cenário independente mundial" começa a preparar o terreno para a chegada do grupo a Londres na próxima semana. O banda paulistana iniciou na terça-feira uma turnê britânica de duas semanas e se apresenta em Londres no Scala, no dia 14. Entre os "10 motivos" apresentados pelo jornal estão o nome ("um dos melhores de todos os tempos"), o "misto de agressividade e vulnerabilidade da vocalista Luísa Matsuita", a originalidade da música ("uma lufada de vento fresco"), o sotaque brasileiro, a sensualidade e a energia nos shows ("que não foi capturada no álbum de estréia"). O artigo afirma ainda que, ao contrário da maioria das bandas do movimento "emo" e das compositoras mulheres que tendem a "reclamar sem parar", a banda "celebra a vida, sem choramingar". "Quando a maioria das bandas e artistas sobem ao palco, o que eles estão realmente projetando é ´por favor, me ame, sou realmente adorável e cool´". "Mas como todos os melhores artistas, o CSS dá a impressão de que não está nem aí para o que você pensa deles", diz o Telegraph. Banda é incensada como fenômeno de 2006 Na quarta-feira, o Irish Independent, da Irlanda, havia dito que a transferência do local do show da banda para acomodar a demanda de público ajudava a provar que o CSS ?segue o Arctic Monkeys e Lily Allen como os fenômenos de 2006?. O show do grupo "em plena segunda-feira" foi considerado extremamente divertido "desde o primeiro momento". "Em uma época em que tantas bandas se levam tão a sério, é ótimo ver uma banda sorrir no palco e colocar tanto esforço e energia em sua apresentação." "É também muito bom ver cinco garotas se divertindo em um gênero como a disco independente, dominado por homens.!" "Duvido que vamos nos cansar dessa gente sendo sexy."