One Direction vai dar um tempo para focar em trabalhos solo, diz jornal britânico

LONDRES - A boy band britânica One Direction vai entrar em um hiato para que os membros possam se dedicar a projetos solo, informou o jornal britânico The Sun. A "pausa" deve ocorrer em março de 2016, depois do lançamento do quinto álbum do grupo - o jornal diz que não haverá uma nova turnê de divulgação.

O último show do One Direction deve ser em Sheffield, Inglaterra, no dia 31 de outubro. A decisão de iniciar projetos independentes poderia ser uma reação ao interesse de Hollywood em Harry Styles, líder do grupo, e ao possível posto de jurado do X Factor para Louis Tomlinson.

Um porta voz do One Direction recusou comentar a reportagem.

O The Sun diz que uma fonte próxima à banda afirmou que não houve briga. "Eles totalmente merecem pelo menos um ano para trabalhar em seus próprios projetos. Não há absolutamente nenhum mal estar entre eles e eles estão 100% por trás da decisão", diz a fonte.

A banda se formou em 2010 depois que cinco adolescentes (Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan e Zayn Malik) participaram do programa X Factor, individualmente, e por ideia de Simon Cowell se juntaram em uma das boy bands mais bem sucedidas de todos os tempos.

O One Direction vendeu mais de 50 milhões de discos ao redor do mundo. / Com EFE e AP