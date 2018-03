Jorge Mautner sofre enfarte e tem show cancelado em BH

O cantor Jorge Mautner, de 75 anos, sofreu enfarte nesta quinta-feira, 28, no Rio. Ele está internado no Hospital Samaritano, sem previsão de alta. Por causa disso, o show que ele faria com Gilberto Gil, no Grande Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, no próximo dia 31, foi cancelado, informou, em nota, a Fundação Clóvis Salgado. A apresentação integra o 2º Inverno das Artes.

De acordo com a empresa ingresso.com, responsável pela venda dos ingressos, a partir do dia 2 de agosto o público começará a ser ressarcido. Quem comprou ingressos em dinheiro deverá comparecer às bilheterias do Palácio das Artes com o comprovante da compra. Já as pessoas que compraram pelo site terão o valor da compra estornado no cartão de crédito nos próximos dias, porém, o tempo de transparência depende das operadoras de cartão.

Segundo ainda nota, o show do cantor e compositor Tom Zé, que encerra o 2º Inverno das Artes, será realizado normalmente no dia 1º de agosto, como o previsto.