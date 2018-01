Jorge Mautner é liberado de hospital no Rio e passa bem

O cantor e compositor Jorge Mautner, de 75 anos, deixou na tarde de quarta-feira (3) o Hospital Samaritano, no Rio. Ele estava internado desde a última semana, após sofrer um infarto. De acordo com seu empresário, Glauber Amaral, o músico está bem e em casa. Em setembro, ele deverá retomar a agenda de shows e palestras.

No último domingo (31), estava prevista uma apresentação com Gilberto Gil em Belo Horizonte, que teve de ser cancelada, mas será remarcada assim que a agenda de ambos permitir. Gil também esteve internado para o tratamento períodico de insuficiência renal em São Paulo. Na quarta, ele já estava ensaiando com Caetano Veloso e Anitta para a abertura dos Jogos Olímpicos.

Quatro stents foram colocados no coração de Mautner. Em seu período no hospital, ele esteve acompanhado da filha, a diretora de TV Amora Mautner. O artista está na ativa desde os anos 1950, e é autor de sucessos como Maracatu Atômico, Lágrimas Negras e Vampiro. Ele é parceiro de Nelson Jacobina, Gil, Caetano, Belchior, entre outros grandes nomes da MPB.