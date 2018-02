Jorge Drexler e Alejandro Sanz: favoritos ao Grammy Latino

O uruguaio Jorge Drexler, o espanhol Alejandro Sanz, o mexicano Mario Domm e o dominicano Juan Luis Guerra partem como favoritos aos prêmios Grammy Latino, com quatro candidaturas cada um, informou nesta quarta, 8, The Latin Recording Academy.

Drexler esteve recentemente no Brasil para divulgar seu novo disco, "Amar la Trama" (WEA), durante show no Via Funchal. O músico uruguaio vive em Madri há 16 anos e se projetou ao vencer o Oscar de 2005 com a canção "Al Otro Lado Del Rio", da trilha sonora de "Diários de Motocicleta", de Walter Salles.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Ouça "Tres Mil Millones de Latidos"

Drexler concorre nas categorias de Gravação do Ano e Canção do Ano por "Una Canción Me Trajo Hasta Aquí"; Melhor Álbum de Cantor-Compositor por "Amar la Trama", e Melhor Vídeo Musical-Versão Longa por "La Trama Circular".

Já Sanz conseguiu indicações para Álbum do Ano e Melhor Álbum Vocal Pop Masculino por "Paraíso Express", assim como à Gravação do Ano e Canção do Ano por "Desde Cuándo".

Guerra, por sua vez, é candidato aos prêmios de Álbum do Ano e Melhor Álbum de Música Tropical-Contemporâneo por "A Son de Guerra", e Melhor Canção de Música Tropical e Melhor Vídeo Musical-Versão Curta por "Bachata en Fukuoka".

Domm conseguiu candidaturas ao Álbum do Ano e ao Melhor Álbum Vocal Pop-Dupla ou Grupo por "Dejarte de Amar"; Gravação do Ano e Canção do Ano por "Mientes".

A 11ª edição dos prêmios Grammy Latino ocorrerá em 11 de novembro no hotel Mandalay Bay, de Las Vegas (EUA), e será transmitida ao vivo pela emissora "Univision".