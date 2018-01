Jorge Drexler anuncia show no Brasil em novembro

Depois de uma série de apresentações em que fazia coreografia no palco e descia para dançar com a plateia, Jorge Drexler volta ao Brasil em novembro com a turnê de música eletrônica Perfume. Criado em parceria com o também uruguaio Luciano Supervielle, o show vai na contramão do estilo voz e violão do cantor.

Drexler começa pelo Audio Club, em São Paulo, no dia 10, passa pelo Oi Casa Grande, no Rio, no dia 11, e termina a agenda no Teatro Sesi, em Porto Alegre, no dia 15. Os ingressos estarão à venda pela internet. Produção ainda não informou a partir de que data.

Drexler ficou mais conhecido no Brasil depois de ganhar um Oscar pela canção Al Otro Lado del Río, trilha sonora do filme Diários de Motocicleta, de Walter Salles. Em seu último disco, Bailar en la Cueva, gravou uma parceria com Caetano Veloso, na faixa Bolívia.