Joni Sledge, do grupo 'Sister Sledge', morre aos 60 anos

NOVA YORK - A cantora americana Joni Sledge, uma das quatro irmãs do grupo de música disco 'Sister Sledge', morreu na noite de sexta-feira, 10, aos 60 anos, na sua casa em Arizona, nos EUA. A informação foi confirmada pela sua família na noite deste sábado, 11. As causas da morte - totalmente inesperada, porque a artista não estava doente e iria fazer um show em Los Angeles no próximo final de semana - ainda não foram confirmadas.

Joni e as suas irmãs Debbie, Kathy e Kim, cujos pais eram artistas da Broadway, começaram a cantar músicas do gênero R&B no início dos anos 70. E foi em 1979 que o grupo alcançou fama mundial com o álbum 'We Are Family', cujas faixas título e "He's the Greatest Dancer" chegaram ao primeiro lugar nas paradas do gênero, e se tornaram uma espécie de hino das músicas de baile.

Até 1981, o Sister Sledge teve como produtores os músicos Nile Rodgers e Bernard Edwards, duas das mais importantes do gênero disco. Com eles, além do 'We Are Family', as irmãs Sledge gravaram o álbum 'Love Somebody Today', com as músicas 'Got Love Somebody' e 'Pretty Baby'.

Trocando Nilo e Rodgers pelo produtor Narada Michael Walden em 1981, o Sister Sledge lançou o álbum 'All American Girls', cuja faixa-título chegou ao 3º lugar no gênero R&B. As irmãs continuaram a gravar nos anos 80 e 90, conseguindo um primeiro lugar com a música 'Frankie' em 1985. Em 1989, Kathy deixou o grupo para seguir uma carreira solo. Joni e suas duas outras irmãs continuaram atuando juntas.

Em entrevista, no ano passado, ao jornal britânico "The Guardian", Joni explicou que antes de conseguir a fama ela e suas irmãs pensaram em abandonar a carreira musical para se tornarem advogadas. "Mas gravar 'We Are Family' foi como uma festa, a gente dançava e se divertia muito nos estúdios", disse.

O Sister Sledge se apresentou em um festival na Filadelfia em 2015 com a presenca do papa Francisco, e, no ano passado, fez um show em um dos comícios da campanha eleitoral de Hillay Clinton para a presidência dos EUA.

Em 2015, Joni Sledge explicou que o refrão da música de maior sucesso do grupo ("We are family / I got all my sisters with me") era uma mensagem de unidade das irmãs, que, naquela época, "ainda seguia muito forte". /AFP