Jonas Brothers deve levar 50 mil para o Morumbi no domingo

Os garotos americanos do Jonas Brothers devem levar cerca de 50 mil pessoas para o estádio do Morumbi neste domingo, 24, um dia depois da apresentação no Rio de Janeiro.

O grupo, formado pelos irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas, é hoje um dos maiores sucessos entre garotos e garotas no início da adolescência, assim como a jovem Miles Cyrus, estrela de Hannah Montana, com quem o grupo se apresenta com certa frequência.

Os meninos começaram a frequentar as paradas após o lançamento do primeiro álbum, It's About Time, no começo de 2006. Neste período, faziam apresentações em shows de artistas como Kelly Clarkson, Jesse McCartney, Backstreet Boys, e The Click Five.

O frisson entre os fãs aumentou depois que o grupo estrelou alguns filmes da Disney, como Camp Rock e Hannah Montana. Uma das atrizes de Camp Rock, Demi Lovato, chegou a participar de alguns shows da The Jonas Brothers World Tour, turnê que passa pelo Brasil.

Veja também:

Território Eldorado: Ouça trecho de 'Burnin Up', do terceiro álbum dos irmãos

O álbum mais recente da banda, A little bit longer, alcançou a 15ª posição na parada da Billboard.

SERVIÇO

Onde: Estádio do Morumbi

Quando: 24 de maio (domingo, às 18h30. Os portões abrem às 14h

Classificação etária: 14 anos (menores de 14 anos acompanhados dos pais ou responsável legal)

Quanto: em alguns setores, os ingressos já estão esgotados. O único com meia entrada disponível é a pista branca (R$ 200, a inteira). O restante dos preços variam de R$ 80 a R$ 500.

Os ingressos podem ser comprados no estacionamento do Shopping Morumbi, piso G1, até sábado, das 12h00 às 20h00, e no domingo a partir das 14h.

Formas de pagamento: dinheiro, cartões de crédito VISA e Mastercard, cartões de débito Visa Eletron e Redeshop/Maestro.

Pelo site http://www.livepass.com.br/ e pelo call center (4003 1527, das 9h às 21h), são aceitos todos os cartões de crédito. Por estes meios, há taxa de conveniência de 15% sobre o valor do ingresso.