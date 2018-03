Jonas Brothers anunciam as datas da turnê mundial LOS ANGELES, 12 de março (Billboard) - Quase duas semanas depois da estreia do filme da Disney "Jonas Brothers 3D: O Show", o grupo revelou as datas de sua turnê mundial. Os 44 dias da parte norte-americana da turnê terão início no dia 20 de junho, em Dallas, no Cowboys New Stadium, no Texas, com término previsto para no dia 31 de agosto no Scotiabank Place, em Ottawa. Antes das datas norte-americanas, a turnê de 2009 do grupo Jonas Brothers passará pela América do Sul no meio de maio e pelo o Reino Unido e a Europa no começo de junho. A turnê do Jonas Brothers contará com a presença do vencedor do American Idol, Jordin Sparks. A turnê mundial do Jonas Brother apresentará o mais recente álbum do trio, "A Little Bit Longer", que estreou no primeiro lugar na parada da Billboard em agosto. O álbum já vendeu 1,49 milhão de cópias, de acordo com a Nielsen SoundScan.