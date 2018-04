Jon Secada lança novo álbum 'Otra vez' em fevereiro

O cantor cubano Jon Secada lançará no dia 8 de fevereiro seu novo álbum Otra Vez que tem a música Déjame Quererte como destaque, faixa que já toca nas rádios hispânicas dos Estados Unidos.

Déjame Quererte é produto da fusão dos ritmos pop e tropical e já está disponível em formato digital pelo iTunes, anunciaram seus representantes nesta quinta-feira, 6.

Jon Secada, ganhador de dois prêmios Grammy e de um Grammy Latino, participou em 2010 do programa Mira Quien Baila, da emissora Univisión.

Durante sua carreira musical, acumulou vendas de mais de 20 milhões de álbuns no mundo todo com temas como Just Another Day, Angel e I'm Free.

Chegou a participar da produção de sucessos musicais de artistas como Gloria Estefan, Ricky Martin e Jennifer López, entre outros. O músico também participou de obras da Broadway e já se apresentou com lendas como Luciano Pavarotti e Frank Sinatra.