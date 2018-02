Jon Lord, cofundador do Deep Purple, morre aos 71 anos

Atualizado às 16h12

O músico e cofundador do Deep Purple Jon Lord morreu nesta segunda-feira, 16, vítima de uma embolia pulmonar. Aos 71 anos, Jon lutava contra um câncer no pâncreas e estava internado numa clínica em Londres.

O tecladista do Deep Purple foi parceiro de diversos sucessos do Deep Purple, dentre eles Smoke On The Water, e aposentou-se da banda em 2002. No site oficial, um comunicado informa que ele morreu "acompanhado por sua amorosa família".

O músico se apresentou na Virada Cultural de São Paulo em 2009, acompanhado pela Orquestra Sinfônica Municipal.

No início de julho, Lord cancelou uma apresentação da Durham Concerto, obra de música clássica composta por ele, na Alemanha. "Não é nada preocupante, apenas uma continuação do tratamento regular, que precisou durar mais tempo que o previsto", disse o site do músico, na época.

Em 2011, Jon Lord escreveu para os fãs comunicando que tinha câncer e que pararia de tocar por um tempo. "Eu devo continuar a escrever músicas - no meu mundo, isso deve ser parte da terapia - e espero estar de volta em boa forma no ano que vem", escreveu Lord aos fãs em agosto de 2011.

Com informações da Efe