Jon Bon Jovi não se considera velho demais...

SÃO PAULO - Jon Bon Jovi não reconhece música brasileira. Não nega a fama de mulherengo. E, se o público brasileiro “corresponder”, verá um show “excepcional” esta noite, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Horas antes do início do concerto, o líder do Bon Jovi recebeu a imprensa com bom humor – e não se acanhou quando perguntado pela repórter se estaria velho demais. “De mulheres de 60 anos a garotas como você (...) posso fazer tudo duas vezes”, brincou o roqueiro de 48 anos. Quando o microfone passou para outro repórter (da TV Estadão), ele rapidamente emendou, aos risos: “Preferia ela.”

Depois do show na Argentina – última parada da turnê “The Circle” antes de chegar ao País –, a expectativa é grande. Em terras portenhas, o grupo de Nova Jersey (EUA) apresentou nada menos que 27 músicas. “Se o público (brasileiro) for bom, aqui também vamos continuar a tocar”, resumiu Jon. Sobre o set-list, faz mistério. “Não sei o que tocar. Você tem alguma ideia?”, perguntou à reportagem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vocalista disse não acreditar que o sucesso da banda se deva apenas a canções românticas – como “Always”, “Bed Of Roses” e outras baladas açucaradas que tocaram à exaustão nas rádios brasileiras na década de 1990. E negou que este seja o enfoque do grupo. “Já tivemos baladas que se tornaram grandes sucessos, outras não. Fizemos músicas agitadas que emplacaram, e outras não. Escrevo o que sinto no momento”, disse.

Ao comentar os 27 anos de união do grupo, Jon admitiu: não é fácil olhar para as mesmas caras durante tanto tempo. “Todos estamos cansados, mas felizes juntos.” Por sua vez, o guitarrista Richie Sambora negou que os discos novos sejam lançados apenas para justificar as enormes turnês que o grupo realizou nesta década. “A base é a música. Estamos aí por isso.”

Acompanhe a cobertura do show do Bon Jovi pelo Twitter: @cultura_estadao.