Jon Bon Jovi divulga vídeo tomando banho

O cantor norte-americano Jon Bon Jovi divulgou um vídeo no YouTube em que aparece como se estivesse tomando banho. Na verdade, trata-se de uma atuação do músico para promover seu novo single This House Is Not For Sale, que tem lançamento mundial marcado para esta sexta-feira, 12.

Veja o vídeo:

Bon Jovi fez a promoção do single This House Is Not For Sale em seu canal oficial no Youtube. O cantor, que já vendeu 130 milhões de cópias, começou sua carreira de sucesso em 1983 como vocalista da banda de hard rock que leva o seu nome artístico (seu nome verdadeiro é John Francis Bongiovi).