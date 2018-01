Ator Johnny Depp ajuda crianças com problemas de audição no Rio

Antes de subir ao palco com a banda Hollywood Vampires, no Rock in Rio, que se apresentou nesta quinta-feira, o ator Johnny Depp aproveitou para ajudar crianças com problemas de audição.

Ao lado de sua mulher, a atriz Amber Heard, ele colocou um aparelho auditivo no ouvido da menina Júlia, de 9 anos. Ela foi uma das 220 pacientes beneficiadas pela parceria da Starkey Foundation com a secretaria municipal de saúde do Rio (SMS).

A fundação americana é financiada por artistas e bandas de rock, entre elas a Holywood Vampire. Os pacientes com perda auditiva e que precisavam desses aparelhos foram captados pela SMS na fila do Sistema Nacional de Regulação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ator já é conhecido por ter tocado com nomes como Marilyn Manson, Oasis, Steven Tyler e Keith Richards.