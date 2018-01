John Mayer vai se apresentar no Brasil em outubro

John Mayer fará shows em cinco capitais brasileiras em outubro deste ano. O próprio músico anunciou a passagem pelo País em suas páginas oficiais. Ele se apresentará em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Mayer veio ao Brasil pela última vez em 2013, para tocar no Rock in Rio.

Os shows deste ano no Brasil fazem parte da turnê do disco The Search For Everything, lançado neste ano. Primeira série de apresentações solo do músico desde 2014, ela traz canções solo acústicas, com o John Mayer Trio e com a banda completa do artista

São Paulo

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando: 18 de outubro

Onde: Allianz Parque

Ingressos: Venda a partir de 5 de junho no site Livepass, preços vão de R$ 120 a R$ 640

Belo Horizonte

Quando: 20 de outubro

Onde: Esplanada do Mineirão

Ingressos: Venda a partir de 23 de junho no site Livepass, preços vão de R$ 120 a R$ 500

Curitiba

Quando: 22 de outubro

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Ingressos: Venda a partir de 6 de junho, preços vão de R$ 200 a R$ 1.000

Porto Alegre

Quando: 24 de outubro

Onde: Anfiteatro Beira Rio

Ingressos: Venda a partir de 23 de junho no site Livepass, preços vão de R$ 115 a R$ 700

Rio de Janeiro

Quando: 27 de outubro

Onde: Jeunesse Arena

Ingressos: Venda a partir de 22 de junho no site Livepass, preços vão de R$ 120 a R$ 590