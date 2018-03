'John Lennon não tinha bulimia', diz Yoko Ono sobre declarações de livro

SÃO PAULO - Yoko Ono negou as informações publicadas pela escritora Debra Sharon Davis no livro Backstage Pass VIP de que o Beatle John Lennon sofria de bulimia e era viciado em junk food - vasilhas de sucrilhos com sorvete por cima, segundo o livro -, informou o site britânico Daily Mail.

A viúva do músico manifestou-se dizendo que Lennon sempre teve hábitos alimentares saudáveis e não tinha nenhum distúrbio. "Às vezes ele escorregava e comia uma barra de chocolate. Sua dieta incluía vegetais, macrobióticos e, raramente, só sucos" diz Yoko, contradizendo Davis.

No livro, a autora diz que John Lennon "odiava a sensação de estar cheio" e que "era cercado por músicos talentosos, mas muitos tinham problemas com bebidas e drogas, então era difícil para eles enxergar o comportamento de Lennon como anormal". A obra conta com o testemunho de um amigo de Lennon, Harry Nilsson.

John Lennon morreu em 1980, aos 40 anos, assassinado na entrada do apartamento onde vivia com sua esposa em Nova York.