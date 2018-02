John Lennon é eleito 'maior ícone musical dos últimos 60 anos'

O ex-beatle John Lennon foi eleito o "maior ícone musical dos últimos 60 anos" em uma votação organizada pela prestigiada revista britânica New Musical Express.

Segundo a publicação, o resultado da votação - que teve presença maciça de artistas britânicos e americanos - transformou o ídolo de várias gerações no maior mito da música nas últimas seis décadas.

O ex-vocalista do Oasis, Liam Gallagher, ficou em segundo lugar, seguido por David Bowie, Alex Turner (guitarrista dos Arctic Monkey), Kurt Kobain (ex-líder do Nirvana) e Amy Winehouse.

O sétimo lugar ficou com o mítico Jimi Hendrix, seguido por Morrissey (ex-vocalista do The Smiths). O nono artista mais votado foi outro integrante do Oasis, Noel Gallagher, que ficou à frente do saudoso ex-vocalista do Joy Division, Ian Curtis.

Mais de 160 mil pessoas participaram da pesquisa que começou há um ano e meio como parte das comemorações dos 60 anos da revista, que é referência mundial sobre o meio musical.