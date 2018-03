John Fogerty se apresenta no Brasil em maio

O ex-vocalista da banda Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, fará cinco shows no Brasil em maio. As apresentações acontecem no Rio de Janeiro, no (Citibank Hall, dia 6), Jaguariúna (Jaguariúna Rodeo Festival, dia 7), Belo Horizonte (Chevrolet Hall, dia 8) e em São Paulo (Credicard Hall, dias 10 e 11).

A notícia foi divulgada no site oficial do artista. Informações sobre vendas e preços dos ingressos ainda não estão disponíveis. Além dos shows no Brasil, John Fogerty completa sua turnê pela América do Sul com passagens pela Argentina (13 de maio) e Chile (15 de maio).

Fogerty conta com uma longa carreira solo. Fez sucesso nos anos 70 como vocalista, compositor e guitarrista do Creedence Clearwater Revival, de onde saiu há 15 anos. Com a banda, imortalizou clássicos como Have You Ever Seen the Rain?, Proud Mary e o cover de Susie Q.

Reformada após a saída de Fogerty continua em atividade como Creedence Clearwater Revisited, desde 1995. O grupo tocou no País em novembro do ano passado.