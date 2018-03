Joe Perry avisa que o Aerosmith não vai acabar

O principal guitarrista da banda Aerosmith disse na noite da segunda-feira, 9, que o lendário grupo de rock não está se desintegrando, mas sim que precisa de um novo vocalista.

Joe Perry escreveu em seu perfil no serviço de microblogs Twitter que o Aerosmith "não está se separando", mas que "procura um novo cantor com quem possa trabalhar". Sua mensagem na noite de segunda foi postada em meio a especulações sobre o futuro da banda e o papel de seu líder Steven Tyler.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tyler disse estar considerando a ideia de iniciar uma carreira solo. Perry escreveu que um dos membros da banda "está fazendo o que quer e assim diz a imprensa" e que "isso é tudo o que sabe".

Tyler não pode ser localizado para comentar as declarações. O cantor de 61 anos ficou machucado ao cair do palco durante o concerto de 5 de agosto no Dakota do Sul, e a banda cancelou o resto da turnê de verão.

Juntos desde 1970, o grupo de Boston é criador de sucessos como 'I Don't Wanna Miss A Thing' e 'Walk This Way' e é considerado um dos maiores expoentes do rock dos anos 70 ainda em atividade. O Aerosmith também foi a primeira banda a ganhar uma versão exclusiva do jogo de ritmo Guitar Hero.