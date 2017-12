Joe Jonas volta à cena musical com nova banda, a DNCE

LONDRES - Joe Jonas, ex-integrante dos Jonas Brothers, voltou à cena musical com uma nova banda, a DNCE, cujas letras adultas e canções funk-pop estão distantes de seus dias no trio de cantores adolescentes que fez fama no Disney Channel.

O DNCE é formado por Jonas nos vocais, o guitarrista JinJoo Lee, o baixista e tecladista Cole Whittle e o baterista Jack Lawless, que já trabalhou com o Jonas Brothers.

“Nosso som, com certeza, é diferente de tudo o que fizemos antes”, afirmou Jonas em uma entrevista com a banda. “Todos nós concordamos que deveria ter funk, dance e, de certa forma, rock, e é daí que tiramos nossa maior inspiração.”

A primeira música de divulgação do DNCE, Cake By The Ocean, chegou ao 9.º no lugar da parada Billboard Hot 100 e agora o grupo está preparando um álbum. “O disco vai ter um punhado de 10, 12, 13 instantâneos do que é o mundo do DNCE”, contou Whittle. “É romântico, divertido, festeiro, é sexual, como uma banda do filme O Clube dos Cafajestes”, adiantou.

Formado em 2005 pelos irmãos Kevin, Joe e Nick, o Jonas Brothers conquistou fama rapidamente com suas canções pop-rock alto astral e se separou em 2013.

Desde essa época, Nick se lançou em carreira solo e estrela o drama Goat, exibido no Festival Internacional de Cinema de Berlim em fevereiro.

“É muito difícil se reinventar ou voltar com músicas novas nessa indústria musical”, lembrou Joe Jonas. “Então o fato de que temos nossa plateia e nossos fãs, e de que nós dois temos nossas coisas rolando, com certeza nos dá orgulho”, acrescentou.