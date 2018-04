Joe Jackson nega que tenha abusado de Michael

O pai do cantor Michael Jackson negou ao programa Larry King, na noite de segunda-feira, que tenha batido no filho ou cometido erros na educação das crianças. "É tudo mentira", disse quando perguntado se havia abusado de Michael. "Nunca o machuquei fisicamente. Eu o eduquei como você teria educado seus filhos, entendeu? Machucaria Michael para que? Não tenho razão. É meu filho. Eu o amei e ainda o amo", completou.

Ele negou que tenha cometido erros na educação dos filhos. "Michael foi educado propriamente," afirmou. "Ele não foi para as ruas como a maioria das outras crianças do bairro."

Joe Jackson também disse que a informação de que ele teria intenção de levar os três filhos de Michael em turnê é boato. Joe Jackson pareceu cuidadoso para evitar qualquer declaração com relação ao estímulo para que as crianças de Michael entrem no show business. "Elas devem ser o que elas são, crianças, no momento", disse.

O pai do cantor reafirmou o que havia dito no mês anterior de que a morte do filho seria fruto de comportamento negativo de terceiros, possivelmente sugerindo homicídio, mas disse que não sabe o que ocorreu. Ele disse que foi proibido de encontrar ou falar com o filho dias antes da morte.

Quando King perguntou sobre o resultado da autópsia pedida pela família, a qual LaToya Jackson havia afirmado na última semana que teria o resultado, Joe disse que a família não teria mostrado a ele.

Ele também disse que não sabe onde está guardado o corpo do filho, desde o memorial que aconteceu no último mês.

Joe Jackson disse que não estava surpreso de saber que Michael o deixou fora do testamento. "Esta foi a forma que ele quis. Não vai me machucar que fiquei fora do testamento. Aconteceu", disse.