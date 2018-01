Joãosinho Trinta recebe alta de hospital no Rio O carnavalesco Joãosinho Trinta teve alta na manhã desta segunda-feira do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Ele ficou internado por 20 dias em razão de uma crise convulsiva, seguida de pneumonia. De acordo com a assessoria do Pró-Cardíaco, é provável que o carnavalesco dê continuidade ao tratamento no Hospital Sarah, em Brasília, onde ficou em coma induzido por dois meses em novembro de 2004. Na época, ele teve um acidente vascular cerebral (AVC). Ele sofrera outro AVC em 1996, que o deixou com seqüelas motoras.