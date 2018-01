João Rabello, filho de peixe em trabalho autoral O violonista João Rabello, de 25 anos, vem de uma linhagem de músicos. De um lado, é filho de Paulinho da Viola e neto do chorão Cesar Faria, do lendário grupo Época de Ouro. Do outro, cresceu sob as influências dos Rabellos. Além de se tornar um bom instrumentista, João é um rapaz perspicaz: não caiu na cilada de ficar na cola da carreira de um ou de outro. Decidiu que seria solista e que teria um trabalho autoral "consistente." Seu primeiro CD-solo, Roendo as Unhas (VR6 Instrumental), contextualiza essa vontade de ser conhecido simplesmente como João Rabello, o violonista - e não como o filho de Paulinho, ou o neto de Cesar, ou o sobrinho de Raphael Rabello. Na hora da escolha do repertório, fez um apanhando de peças, eruditas e populares, que resumissem todas as fases de seu trabalho e que, de certa forma, não fossem tão conhecidas. Sem querer, contou também um pouco da trajetória recente do violão - mesmo sendo um recorte restrito dessa história. Peças clássicas incluídas Incluiu peças clássicas, como La Catedral (de Agustín Barrios, composta em 1921), e populares, como Inspiração (de Garoto) e as do pai. Uma delas, Roendo as Unhas, composta por Paulinho em 1973, tem razão de dar título a esse álbum de estréia, diz João: "Foi a primeira que aprendi a tocar. Tem uma base simples, de quatro acordes." Já algumas peças de Radamés Gnattali lá estão por influência de Raphael, uma figura determinante na vida do João músico. A essas regravações, que ocupam grande parte do CD, o jovem violonista quis emprestar uma interpretação própria, coerente com aquela sua preocupação em construir um trabalho "consistente". Ainda dentro dessa premissa, expôs discretamente seu lado compositor, em três peças: Leme, Rubro e Sarau para Cesar - esta, uma parceira com o pai, que rendeu homenagem a Cesar Faria. "Partiu de uma idéia simples minha e meu pai fez algumas mudanças. Começamos a trabalhar juntos", conta ele. Mas o registro de Sarau se deve à urgência de João, uma vez que seu parceiro é famoso por demorar até anos para finalizar uma música Perfeccionista, Paulinho nunca escondeu que, quanto mais debruçado sobre uma música, mais quer aprimorá-la. E nisso, lá se vão anos. Para não correr esse risco, João tratou de gravá-la Logo. Paulinho no cavaquinho Além de co-autor de Sarau para Cesar, Paulinho assumiu o cavaquinho dela. E só. João preferiu que o pai não interferisse no processo do disco, para que não acabasse ficando com a cara de um álbum de Paulinho da Viola. O pai respeitou a vontade do filho e só apareceu no estúdio para gravar. Paulinho nunca foi mesmo de interferir na carreira de João, a não ser para lhe dar conselhos. "Quando era criança, meu pai e meu avô eram de deixar violão solto pela casa", lembra João, que só começou a estudar o instrumento mesmo aos 13 anos. Nos últimos dois anos, acompanhou o grupo de Paulinho, a princípio para fazer o segundo violão, ao lado do avô, mas depois assumiu o lugar dele. Mas nunca foi segredo que o filho iria seguir carreira-solo. Mesmo assim, Paulinho pediu para que ele continuasse no grupo. "Enquanto não interferir na carreira, vou ficar. É um prazer imenso tocar com ele."