João Gilberto é pai de uma menina de 2 anos e meio João Gilberto, de 75 anos, um dos maiores nomes da bossa nova brasileira, soube recentemente que é pai de uma menina de 2 anos e meio, segundo informou ontem o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Até então, sua única filha era a cantora Bebel Gilberto, que teve com a também cantora e irmã de Chico Buarque, Miúcha. Ele também foi casado com a cantora Astrud Gilberto. Esta segunda filha seria fruto de uma relação do cantor e violonista com uma fã. A biografia deste baiano de Juazeiro começa a mudar nos anos 50 quando, após passar por Salvador, vai morar no Rio de Janeiro. O violão, seu companheiro desde os 14 anos de idade, dá o tom de toda sua carreira. Em 1958 lança seu primeiro disco, Chega de Saudade, já no estilo bossa nova que o tornaria célebre, ao lado de Tom Jobim. Assim como a parceria e amizade com os outros ícones do gênero: Jobim, Vinícius de Moraes, Elizeth Cardoso. Mais tarde, nos anos 80, colaboraria também com Caetano, Gil e Maria Bethânia. Um de seus maiores sucessos de vendas foi o álbum The Best of Two Worlds, de 1976, em parceria com o saxofonista americano Stan Gets, por causa do sucesso de Garota de Ipanema, considerado um verdadeiro hino da bossa nova. João Gilberto também morou no México e viveu por 20 anos nos Estados Unidos, onde nasceu e vive sua filha Bebel.