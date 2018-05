João Gilberto comemora aniversário com show em cinco capitais

RIO - Nesta sexta-feira, 10, João Gilberto completa 80 anos. É também o dia pelo qual os fãs esperavam ansiosamente: a confirmação de que o artista, recluso desde os shows de três anos atrás em comemoração aos 50 anos da bossa nova, vai se apresentar entre 29 de agosto e 30 de novembro no Rio, em São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Brasília. E mais: a partir dessas apresentações, poderá gravar o primeiro DVD (tudo vai depender de sua autorização, o que não é pouco).

Tanto os organizadores quanto o público que já se alvoroça atrás de notícias de ingressos sabem que só poderão respirar aliviados (mas não muito alto) quando João e seu violão chegarem ao banquinho do centro do palco - há sempre o temor de que algo dará errado e o sonho de vê-lo tocar e cantar não vai se concretizar. A expectativa aumenta agora que se sabe que, em casa, ele tem executado músicas até então inéditas em sua voz e instrumento.

O projeto "80 anos. Uma Vida Bossa Nova" ainda tem datas em negociação. Esta é capitaneada pela mãe da filha caçula de João, Claudia Faissol, e pelo advogado Aloisio Salazar, que trabalha com ele.

O Rio, onde o baiano mora desde os anos 50, deverá vê-lo no dia 10 de setembro (no Vivo Rio); São Paulo, uma semana antes (no HSBC Brasil). As demais não foram anunciadas. Seriam de cinco a oito shows, ou seja, possivelmente Rio e São Paulo terão mais de uma noite. Informações sobre vendas de ingressos e patrocinadores deverão ser divulgadas nas próximas semanas.