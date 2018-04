João Gilberto cancela shows na Espanha por problema de saúde

O músico João Gilberto, um dos criadores da bossa-nova, cancelou os shows que tinha previsto fazer este mês nas cidades espanholas de Madri, Barcelona e San Sebastián, por causa de problemas de saúde.

Gilberto, de 78 anos, vai ser operado em meados de julho de uma hérnia inguinal e os médicos o aconselharam a ficar de repouso e não viajar durante este mês, informou hoje à Agência Efe a empresa promotora dos shows, que anunciou que o músico voltará em setembro aos palcos.

João Gilberto iria atuar no próximo dia 18 no Palácio de Congressos de Madri, no dia 24 no Festival Jazzaldia de San Sebastián e no dia 26 no Liceu de Barcelona. O músico já tinha adiado os shows de Madri e Barcelona, que estavam previstos para os dias 29 de maio e 1º de junho, respectivamente.

Gilberto retornou aos palcos no ano passado, com uma série de atuações para comemorar os 50 anos da bossa-nova, um estilo que impulsionou junto com Tom Jobim e Vinícius de Moraes.