João Gilberto anuncia shows em SP, Rio e Salvador em agosto

João Gilberto anunciou nesta terça-feira, 15, quatro shows no País a partir de agosto. As apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, fazem parte das comemorações dos 50 anos da bossa nova, da qual o músico baiano é considerado um dos fundadores. João Gilberto tocará em 14 e 15 de agosto no Auditório Ibirapuera, em São Paulo; em 24 de agosto no Theatro Municipal do Rio; e em 5 de setembro no Teatro Castro Alves, em Salvador. Além dos quatro shows no País, o músico também tem agendadas outras quatro apresentações no exterior. A primeira de todas será em 22 de junho, no Carnegie Hall, em Nova York, segundo a assessoria do banco que patrocina os espetáculos no Brasil. Em novembro, fará três concertos no Japão. A bossa nova completa 50 anos em 2008 e tem como marco o lançamento do álbum Canção do Amor Demais, de Elizeth Cardoso, com canções de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e o violão de João Gilberto em duas faixas. O cantor lançou seu primeiro compacto em 1958, com os clássicos Chega de Saudade e Bimbom. Com seu violão a tiracolo, batida singular e jeito de cantar, João Gilberto criou o estilo que conquistou o mundo e celebridades como Stan Getz e Frank Sinatra. Músico recluso e perfeccionista, João Gilberto não costuma dar entrevistas e seus shows são cada vez mais raros. Sua última apresentação em São Paulo foi em 2003.