João Donato e Joyce, juntos, no Sesc Vila Mariana

Da janela de seu apartamento na Urca, no Rio, João Donato filosofa sobre o barulho de fora. "Deve ser o navio de Roberto Carlos". E retoma: "Do que estava falando mesmo?". A pergunta se repete durante a conversa e é compreensível.

O músico celebra 60 anos de carreira e 75 de vida em 2009 e, além de navios reais ou imaginários, não faltam projetos no horizonte.

Quarta (15) e quinta, Donato faz show com Joyce no Sesc Vila Mariana. Em agosto, registra o DVD Especial MTV com participação de Os Tribalistas (Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown), e ainda lança CD com Paula Morelenbaum, uma biografia e (ufa!) dois documentários.

No encontro com Joyce, com quem gravou Aquarius, a ser lançado em 2010, ele abre com uma retrospectiva da carreira - cujo marco é Quem é Quem, de 1973. "Foi aí que passei a cantar as minhas músicas", diz. No segundo bloco, estão previstas inéditas com a parceira. É dela, aliás, a definição: "Donato não é figurativo, é abstrato. É o Yoda do nosso exército Jedi de músicos".

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Quando: 4ª (15) e 5ª, 21h. Quanto: R$ 30.